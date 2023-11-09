Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Kurtuluş Savaşı Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmet, minnet ve şükranla andı.

Atatürk'ün aziz milletin tüm fertleriyle topyekun bir mücadele verdiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Paşa, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bizler de onun kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli ileriye taşımak için yolumuza kararlılıkla devam etmekteyiz."

AK Parti İl Başkanı Tanırverdi ise "Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve en büyük eseri olan Cumhuriyet'i anlamak, demokrasinin değerlerini her şartta korumak, bu düşüncelerini özümsemek, açtığı yolda ilerleyerek gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiz. Cumhuriyet'imizi yeni eserlerle yücelterek sonsuza kadar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.