Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül Aday Adaylığını Açıkladı

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Sivas Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Topgül, AK Parti İl Başkanlığı'na giderek aday adaylığı başvurusunu yaptı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Sivas Belediye Başkanlığı için ilk aday adaylığını açıklayan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül oldu. AK Parti İl Başkanlığı'na giderek aday adaylığı başvurusu yapan Topgül, hizmet yolunda adaylık başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Aday adaylık başvuru sürecinin başladığı AK Parti'de ilk aday adaylığı başvurusunu Turan Topgül yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, parti binasına giderek aday adaylığı başvuru dilekçesini İl Başkan Vekili Hakan Tartar'a teslim etti.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Topgül, "2001 yılından itibaren partimizin çoğu kademesindeki kurucu merkez ilçe yöneticisi olarak, 2004-2009 döneminde belediye meclisi üyesi olarak, 2008-2011 yılları arasında merkez ilçe başkanı olarak, 2014-2019 yılları arasında merkez il genel meclisi üyesi olarak ve son olarak da Sivas Belediyesi meclis üyesi, encümen üyesi ve başkanvekili olarak görev yapmaktayım. Sivil toplum örgütlerindeki görevlerim, tüccarlığım, esnaflığım ve partide almış olduğum bu görevler dolayısıyla kendimi yetiştirdim, geliştirdim ve sizlere hizmet etmek üzere AK Partimizden, davamızdan ve reisimizin arkasında bir nefer olarak 2024 mahalli idareler seçiminde belediye başkan aday adayı olarak müracaatta bulunmaktayım." dedi.

"Aday kim olursa olsun çalışacağız"

Dua ve destek bekleyen Topgül, "Rabbim nasip ettiyse vesilelerini arıyoruz. Çaba göstermekle mükellef olduğumuzu bilerek çalışıyoruz. Parti teşkilatlarımız, genel merkezimiz, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız gerekli değerlendirmelerde bulunarak adayımızı belirleyecektir. İster mevcut belediye başkanımız, ister ben, ister farklı bir belediye başkan adayımız uygun görürsün benim açımdan hiçbir sorun teşkil etmeyecek. 2001'den olduğu gibi yine kim olursa olsun kendimden daha çok çaba sarf ederek yine adayımızın, partimin, reisimin arkasında olmaya devam edeceğim." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada görevine devam etmek istediğini, aday olduğunu duyurmuştu. - SİVAS