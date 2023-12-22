Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TANSİYONU DÜŞTÜ, HASTANEYE KALDIRILDI

Milletvekillerin konuşması sırasındaTBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunu düşen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre "Önder hastanede müşahede altına alındı. Açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" denildi.