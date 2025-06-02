Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçecek isim belli oldu! İşte DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Meclis Başkanvekilini belirledi. DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu.
Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Meclis Başkanvekili görevine Pervin Buldan getirildi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, Meclis Başkanvekilini belirledi.
ÖNDER'İN YERİNE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiş, Önder'in yerine geçecek isim merak konusu olmuştu.