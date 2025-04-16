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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi Davut Gül, sıklıkla telefonla konuşması dikkat çekti. Gül'ün telefon görüşmeleri "Arayan ve bilgi alan üst düzey yetkililer var" yorumlarına neden oldu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Önder'e ilişkin DEM Parti'den iki kez açıklama yapıldı.

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı. Basına da açıklama yapan Gül, "Ameliyatın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ciddi bir ameliyat, neticeyi doktorlar paylaşacak. Ameliyatın 6-7 saat sürmesi bekleniyor" dedi.

TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Önder'in tedavi aldığı hastaneye giden İstanbul Valisi Davut Gül, sıklıkla telefonla konuşması da dikkat çekti. Gül'ün görüşmelerine "Arayan ve bilgi alan üst düzey yetkililer var" yorumlarına neden oldu.

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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