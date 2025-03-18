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Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi TBMM'de protesto edilirken ilginç anlar yaşandı. Meclis'in DEM Partili Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'li vekillerin protestosu devam ederken birleşime ara verdi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Karara peş peşe tepkiler yükseldi.

MECLİS'TE "DİPLOMA" PROTESTOSU

CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Milletvekilleri ayrıca kürsüyü işgal ederek; "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER BİRLEŞİME ARA VERDİ

CHP'li vekillerin protestosuna Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı hareket damga vurdu. DEM Partili Önder, protesto esnasında birleşime ara verdi.

Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMalatyalı:

İktidarın REZİLLİĞİ. NE YAPSİN.

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Haber Yorumlarıkorsan71:

sırıda akp nin sol cebi

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıSerkan kılıç :

Çok entrasan chpliler kendi adamları olunca gözleri dönüyor hileli diploma hukuksal karar var..daha ne olcak

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Yorum Beğenme41
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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Hırsız ev sahibini bastirirmiş.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıHalit:

Yazıklar olsun bukadar dü?tüler korku acayip sarmıs. Bunlar iyi günleriniz artık bizi bunaklar yónetemeyecek

Yorum Beğen25
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