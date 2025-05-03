Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastanede yuhalanan Mehmet Metiner'den açıklama

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder'in vefatı sonrası sanat ve siyaset dünyasından birçok isim hastaneye gitti.

MEHMET METİNER, HASTANE ÖNÜNDE YUHALANDI

O isimlerden birisi de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner oldu. Mehmet Metiner beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Metiner hastane önündeki bir grup tarafından yuhalandı.

METİNER'DEN AÇIKLAMA: ÖNDER'İN HASTALIĞINDA DEFALARCA HASTANEYE GİTTİM

Metiner olayın ardından açıklama yaptı. Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı sürecinde defalarca hastaneye gittim. Orada ailesiyle ve DEM yöneticileriyle sayısız kere görüştüm. Sırrı Süreyya hakkında geçen hafta Yeni Şafak'taki köşemde etraflıca bir yazı yazdım. Barış süreci için cansiperâne nasıl çalıştığımı bilen bilir.

"AĞLAYARAK İFADE ETTİĞİM HER SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Bugün vefatını duyar duymaz hastaneye koştum. Öncesinde kaç televizyon kanalına bağlanıp duygu ve düşüncelerimi ifade ettim vefatıyla ilgili. Ağlayarak duygulanarak ifade ettiğim her bir sözümün arkasındayım. Siyasetimiz ve dünyamız farklı bile olsa Sırrı benim değer verdiğim bir hemşehrimdir. Uzun yıllara dayalı bir tanışıklığımız vardır. Barış sürecine sunduğu katkıyı herkesten önce ve herkesten çok takdir ettim. Bunu her yerde söyledim. O gerçekten Adıyaman'ımızdan çıkmış Türkiyemizin bir değeriydi.

"YÜREĞİ NEFRETLE DOLU İNSANLAR KEŞKE BARIŞIN ANLAMINI BİLSELERDİ"

Bugün ülkemiz değerli bir evladını kaybetti. Yüreğime çöken tarifsiz bir hüzünle hastaneye gittim. Girişte yuhalandım. Çok çirkin küfürlere ve hakaretlere maruz kaldım. O yüreği kin ve nefretle dolu insanlar keşke barışın anlamını bilselerdi. Öfkeyle "Faşistler dışarı" diye slogan atanlar eminim ki ne yaptıklarının farkında değiller. Sırrı Süreyya'nın da ne yapmaya çalıştıklarını anlayabilmiş değiller. En önemlisi Kürdün geleneğini bilmiş olsalardı asla o davranışı sergilemezlerdi.

"BEN KENDİME YAKIŞANI YAPTIM"

Kürdün geleneğinde acını paylaşmaya gelen düşman bile olsa saygıyla karşılanır. Sorun değil. Bizler şahsımıza yapılan bir davranış üzerinden ne barış sürecine ne de kardeşliğimize zarar verecek hiç bir kelamın sahibi olmayız. Onları kınamak bile gelmiyor içimden. Onlara ne kırgınım ne de onları üzecek kem sözlerin sahibi olurum. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben kendime yakışanı yaptım.

"GÜN PROVOKASYONLARA GELME GÜNÜ DEĞİLDİR"

Barış için bir değil bir canımız feda olsun. Biz nefreti ve düşmanlığı yok etmek için yola çıkanlardanız. Bize nefret duyanları bile muhabbetle kucaklamasını biliriz. Gün acılarımızı ortaklaştırma günüdür. Gün yeni acılar yaşanmasın diye birbirimize yaslanma günüdür. Gün silahlardan önce öfkemizi toprağa gömme günüdür. Gün birbirimizi o büyük barışın hatırına affetme günüdür. Gün helalleşme günüdür. Kalabalıkların içinde provokatörler olabilir. Gün provokasyonlara gelme günü değildir.

"BENİM BİR HUSUMETİM OLMAZ"

Provokatörlerin tepkisine bakarak DEM Partisi'ni ve DEM camiasını topyekûn kınamak doğru değildir. İnanıyorum ki Sırrı Süreyya'nın ailesi de DEM Partisi'nin yöneticileri de bu durumdan rahatsızlık duymuşlardır. Bana edilen küfürleri de, hakaretleri de, o düşmanca tepki biçimini de aziz milletimizin takdirine ve Türkiye Kürtlerinin sağduyusuna havale ediyorum. Benim bir husumetim olmaz. Olamaz.

Hele hele bu kritik süreçte asla husumeti besleyecek veya husumeti çoğaltacak bir dilin sahibi asla olmam. Barışın hatırı için görmezlikten gelir geçerim. Varsa bir hakkım helal eder geçerim. Her şey barış için ve barış sürecinin hatırı için. Nefsimize yenilirsek ve öfkemize esir olursak hem kaybeder hem kaybettiririz, biline!"