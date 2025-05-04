Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

CENAZE GASİLHANE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Önder'in cenazesi bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastaneden alınıp Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

İLK TÖREN AKM'DE

Sırrı Süreyya Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve etek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."