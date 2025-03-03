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Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

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DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, "bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir." dediği MHP lideri Devlet Bahçeli ile olan bir telefon anısını anlattı. Önder, "'Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. Bahçeli, 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' yanıtını verdi." dedi.

DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısından günler sonra canlı yayına çıktı. Habertürk yayınında Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan anısını anlattı.

ÖNDER: DEVLET BEY BİRE BİR İNSAN İLİŞKİLERİNDE GÖRDÜĞÜM EN ZARİF İNSANLARDAN BİRİ

Önder şunları söyledi:Devlet Bey bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir. Aslında insanlar da buna tanık oldu. Fakat hafıza-ı beşer nisyan ile malul. Efendim Ahmet Türk cezaevine alındığında açık açık beyan ederek; yani 2016-17 gibi tarihti. Orada gazetecileri topladı, Ahmet Bey'in behamahal tutuksuz olarak yargılanmasını söyledi. Nitekim bu iddiasının arkasında durdu.

Bahçeli'nin çıkışı olduğunda biz sayın Cevdet Yılmaz, sayın Ahmet Türk, ben, sayın Bekir Bozdağ ve sayın Abdülhamit Gül'le beraber Şenyaşar ailesinin barışına vesile olmuştuk. Bunun yemeği yapılacaktı. Onun biçimi, yeri, zamanına dair toplantı halinde Meclis'teydik. Birdenbire ortalık kalkıştı. Korumaları Cevdet Bey'e telefon getirdi. Bekir Bey'i aramaya başladılar. 'Efendim sayın Bahçeli konuşma yapmış' dediler. Tutanakları geldi, okuduk, sarsıcı bir konuşmaydı. Defalarca okuduk, videosunu seyrettim. Onun üzerine o toplantı akamete uğradı. Ahmet Türk'le benim odama geçtik. 'Başka zaman toplanırız şu an büyük bir şey gelişti' dedik.

"BAHÇELİ 'DAHA BARIŞ HALAYI ÇEKECEĞİZ' DEDİ"

Odama oturduk, ilk defa asistan arkadaşım aradı 'Sayın Bahçeli'nin makamından arıyorlar, görüşmek istiyor' diye. 'Buyrun bağlayın' dedim. Diafona aldım, Ahmet Abi de dinliyordu. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. 'Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' dedi. "Çiviyi arşı alaya çaktınız, henüz değerlendirmeye boyumuz yetmiyor" dedim. Ahmet Abi ile sohbet ettiler. Karşılıklı kapattık. Sonra kendisini ziyaret ettik.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBasri Simsek:

Bahçeli tam bir devlet adamı şuan belki kiziyorsunuz ama adam elini taşın altına koyarak bir devlet adamı olduğunu gösterdi

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıSoykanlar:

Olum ne yaşıyoz laa biz %?

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıtycoon:

bunları chp yapınca pkk ilan eden omurgasızlar kendileri olunca devlet adamı oluyor

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Haber YorumlarıAdam Bey:

barış halayı :)) aboo öldüm güldüre güldüre yaauv. Apo canisini de davet etsinler.

Yorum Beğen78
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Birbirlerine Gaz Verip Duruyorlar Iste..Ama Havalarini Almadan Veriyorlar, Sonra da Orada Burada Tisslayip Duruyorlar...

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Haber Yorumlarıali oksuz:

Kimler kimlerle birlikte?

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Haber YorumlarıSelim K:

Rol yapıyor olabilir mi sayın Önder , dem ve diğerlerine ne hakaretler etti herkes biliyor siz mi bilmiYorsunuz

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Haber Yorumlarıvildan turker:

sırrı ölüler halay çekmez. saklayın bakalım öldüğünü daha ne kadar saklayacaksınız

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu gidişle şehit yakınları ve Türkiye Cumhuriyeti olarak çekeceğiz halayı öyle görünüyor

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Haber Yorumlarıgmnbswg76v:

Artık yeter kırk yıl akan kan dursun barış için çalışan herkese teşekkür ediyorum ellerine yüreğine sağlık olsun bu vatan hepimizin

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Yorum Beğenme2
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