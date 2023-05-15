Şırnak'ta Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

ŞIRNAK'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti (YSP) 3, AK Parti 1 milletvekilliği kazandı.

Şırnak'ta İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre; Yeşil Sol Parti 170 bin 644 oy alarak Ayşegül Doğan Dağlı, Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan'ı milletvekili olarak çıkarırken, AK Parti 57 bin 256 oy alarak adayı Arslan Tatar'ı milletvekili çıkardı.

1973 doğumlu Arslan Tatar, ilk, orta ve lise öğrenimini Şırnak'ta tamamlamıştır. İnşaat ve çiftçilikle uğraşan Arslan Tatar, evli ve 6 çocuk babasıdır.