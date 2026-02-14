Haberler

İsmetpaşa Mahallesinin talepleri Ankara'da karşılık buldu

Güncelleme:
İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Metin Biter, mahalleye kazandırılması planlanan eğitim ve sosyal projeler için milletvekili ile bir araya gelerek taleplerini sundu. Özellikle okul öncesi eğitim alanındaki ihtiyaçlar öne çıktı.

Şırnak merkez İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Metin Biter, mahalleye kazandırılması planlanan eğitim ve sosyal donatı projeleri için Ankara'da temaslarda bulundu. Biter, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile bir araya gelerek mahalle ve kent genelindeki talepleri rapor halinde sundu.

Görüşmede özellikle eğitim yatırımları ön plana çıktı. Muhtar Biter, İsmetpaşa Mahallesi Orhan Uysal Ortaokulu karşısında bulunan eski ÇATOM alanına 2026 yılının birinci döneminde 4 derslikli anaokulu yapılması talebini ilettiklerini belirtti. Biter, söz konusu projeye ilişkin Milletvekili Tatar'dan destek sözü aldıklarını ifade ederek, "Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri okul öncesi eğitim alanıdır. Bu yatırım, çocuklarımızın geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Biter ayrıca, İsmetpaşa Mahallesi Sere Serge bölgesine cami, kadın ve erkekler için ayrı taziye evi ile bir okul kazandırılması yönündeki taleplerini de gündeme getirdiklerini kaydetti. Sunulan rapor doğrultusunda taleplerin detaylı şekilde değerlendirildiğini aktaran Biter, Milletvekili Tatar'ın projelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.

Şırnak'ın gelişimi adına Ankara'da yoğun mesai harcadığı belirtilen Milletvekili Arslan Tatar'ın, eğitimden sosyal donatı alanlarına kadar birçok yatırım projesi üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise planlanan anaokulu ve sosyal alan projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki önemli bir eksikliğin giderileceğini dile getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
