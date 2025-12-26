Milletvekili Tatar: 'Silopi Devlet Hastanesinde acil yoğunluğu yüzde 50 azalacak'

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Devlet Hastanesinin mevcut durumu ve planlanan yeni yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binasının devreye girmesiyle acil servis yükünün yarı yarıya azalacağını belirtti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Silopi Devlet Hastanesinin sağlık altyapısı ve acil servis yoğunluğuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Tatar, hastanenin 2009 yılında 50 yataklı olarak hizmete açıldığını, artan ihtiyaçlar doğrultusunda yatak kapasitesinin 93'e çıkarıldığını ifade etti. Yaklaşık 170 bin nüfusa sağlık hizmeti sunan Silopi Devlet Hastanesinin, Habur Sınır Kapısının ilçede bulunması nedeniyle dönemsel nüfus artışından doğrudan etkilendiğini vurgulayan Tatar, bu durumun özellikle acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu kaydetti. Acil servis alan kapasitesinin zaman zaman yetersiz kaldığını belirten Tatar, buna rağmen sağlık hizmetlerinin mevcut personel tarafından büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü dile getirdi. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası ile çocuk ve erişkin acil servislerinin ayrılacağını aktaran Tatar, bu düzenleme sayesinde mevcut acil servis yoğunluğunun yaklaşık yüzde 50 oranında azalmasının beklendiğini ifade etti. Silopi Devlet Hastanesi acil servisinde günlük olarak 13 hemşire, 9 pratisyen hekim ve 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 24 sağlık personelinin görev yaptığını açıklayan Tatar, ihtiyaçların devam etmesi halinde Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli taleplerin iletileceğini belirtti. Arslan Tatar açıklamasının sonunda, Şırnak ve ilçelerinin sağlık başta olmak üzere tüm sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 gün 24 saat büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - ŞIRNAK