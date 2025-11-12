Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa ile Rusya Arasında Savaş Giderek Muhtemel Hale Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarını değerlendirerek Avrupa ile Rusya arasında bir askeri çatışmanın olası olduğunu vurguladı ve birçok ülkenin buna hazırlık yaptığını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Avrupa ile Rusya arasında bir savaş giderek daha muhtemel bir hale geliyor. Görüldüğü üzere herkes buna hazırlanıyor" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katıldığı bir televizyon programında Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un Rusya ile Avrupa arasında önümüzdeki birkaç yıl içinde askeri çatışma yaşanabileceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Fransız Orgeneral Mandon'u çok yakından tanıdığını ve kendisinin ne kadar ölçülü, sorumluluk sahibi ve konuşmalarında ciddi biri olduğunu bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Vucic, "Avrupa ile Rusya arasındaki mesele çok ileri gitti. Bunu özellikle de General Mandon söylüyorsa bu endişe verici" dedi.

"Avrupa ile Rusya arasında savaş giderek daha muhtemel hale geliyor"

Daha önce Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş yaşanacağını öngördüğünde kendisine gülündüğünü ileri süren Sırp lider Vucic, "Yaptığım bir milyon hata var ve bunları itiraf etmeye ve özür dilemeye hazırım. Ancak ben verileri sıralamayı, okumayı, yazmayı, bunlar üzerinde çalışmayı seven bir insanım. Elimizdeki verileri sıraya koyup dizdiğimizde ulaşılan sonuç, Avrupa ile Rusya arasında savaşın giderek daha muhtemel bir hale geldiğidir. Bu boş lakırdı değil. Görüldüğü üzere herkes buna hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çünkü savaşa hazırlanıyorlar"

Vucic, "Verileri sıralamaktan söz etmişken, örneğin Almanlara bakın. Önümüzdeki 5 yıl içinde ordularını donatmak için 377 milyar Euro yatırım yapacaklar. Bu, ordularının yıllık bütçeleriyle ilgili bir meblağ değil, sadece donanım için ayrılmış miktar. 377 milyar Euro, Sırbistan'ın 4 senelik gayrisafi yurtiçi hasılasına eşit. Tüm Avrupa ülkeleri birlikte yatırım yapsa dahi bu kadar yatırım yapamaz. Neden yapıyorlar? Çünkü savaşa ya da onların ifadeleriyle 'savunmaya' hazırlanıyorlar. Bunu Romanya, Polonya ve küçük ülkeler de Finlandiya da yapıyor. Bunu Ruslar da yapıyor. Peki bunun sonucu ne olabilir? Sadece çatışma" şeklinde konuştu.

" Sırbistan, çekiç ve örsün arasında"

Mevcut durumda Sırbistan'ın çekiç ve örs arasına benzer bir durumda olduğunu vurgulayan Vucic, "Bu yüzden de bu konumdan biraz sıyrılmaya çalışmalıyız, yani çekiç örse vurduğunda orada biz olmamalıyız. Diğer yandan ordumuzu da donatmaya devam etmeliyiz" dedi. Sırbistan'ın silahlanmada akıllı bir strateji izlediğini savunan Cumhurbaşkanı Vucic, "Çok daha fazla yatırım yapmaya, çok daha fazla çalışmaya devam etmeliyiz ki ülkemizi koruyabilelim. Ayrıca hava savunma kapasitemizi güçlendirelim. Her şeyden evvel Sırbistan üzerinde bir tür koruyucu kubbe oluşturmaya çalışmalıyız ki bu çok zor ve çok para gerektiriyor" dedi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Salı günü yaptığı açıklamada Londra'nın sistematik bir şekilde Moskova ile askeri çatışmaya hazırlandığı uyarısında bulunmuş ve Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 3-4 yıl içinde Rusya ile muhtemel bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söylemişti. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı: Senin sıran değildi

Feryatlarına karışan o cümleye kimse karşılık veremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.