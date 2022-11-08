Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine

Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vojislav Vuletic, Rus basınına Türkiye'de kurulacak doğal gaz dağıtım merkezinin ülkesine yönelik faydalarına değindi. Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Sırbistan'daki yeni termik santrallere ek doğal gaz hacimlerinin sağlanacağını ve tüketimin yılda 4 milyar metreküpe çıkarılmasına yardımcı olacağını belirtti. Türk Akım ve Balkan Akımı'nı, Sırbistan topraklarından geçerek Orta ve Güney Avrupa'ya yılda 64 milyar metreküp gibi büyük miktarda gaz sağlaması gereken Güney Akım Projesi'nin ilk aşaması olarak gördüğünü söyleyen Vuletic, "Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurulursa bu yeni teslimatlar ve muhtemelen Sırbistan üzerinden geçecek boru hatları anlamına gelir ki bu da oldukça yararlı olur" şeklinde konuştu.

Vuletic, daha önce kömürle elektrik ürettiklerini, ancak eskiyen bazı güç ünitelerinin kapatılacağını, bu nedenle Subotica, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Belgrad, Kragujevac ve Nis'te doğal gazla çalışan termik santrallerin kurulmasının planlandığını aktardı. Söz konusu termik santrallerin yılda yaklaşık 1,7 milyar metreküp gaz gerektireceğinin altını çizen Vuletic, "Bugünkü tüketim hacmi ile yılda yaklaşık 4 milyar metreküp gaza ihtiyacımız olacak" dedi.

Sırbistan'ın tek tedarikçisi Rusya

Rusya, enerji krizine karşı farklı önlemler alan Sırbistan'ın halihazırda tek doğal gaz tedarikçisi konumunda. Rus enerji şirketi Gazprom ile imzalanan 2 yıllık anlaşmaya göre, yıllık gaz ihtiyacının yüzde 62'sini (2,2 milyar metreküp) karşılayan Sırbistan, kış mevsiminde yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla kendi topraklarının yanı sıra Macaristan'da da yaklaşık 700 milyon metreküp doğal gaz rezerve etmeyi planlıyor.