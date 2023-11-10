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Sinop'ta Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı Törenle Anıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile birlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.