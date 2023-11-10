Sinop'ta Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı Törenle Anıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile birlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Sinop'un Gerze ilçesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.