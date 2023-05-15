Sinop'ta AK Parti ile CHP 1'er milletvekili çıkardı

SİNOP'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti ile CHP, 1'er milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısının 176 bin 638 olduğu Sinop'ta, 155 bin 642 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 149 bin 596'sı geçerli sayıldı. 6 bin 46 oy ise geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 63 bin 894, CHP 38 bin 457, MHP ise 13 bin 666 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Nazım Maviş (52), CHP'den ise Barış Karadeniz (48) milletvekili oldu. Sinop'ta Cumhur ittifakı 87 bin 548, Millet İttifakı 52 bin 551 oy aldı.

1975 yılında Sinop'ta doğdu. Yüksek öğrenimimi Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 2000-2001 yıllarında köylerde sözleşmeli öğretmenlik yaptı. 2003 yılında mali müşavirlik bürosu açtı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP Sinop milletvekili olarak seçildi. 7 Kasım 2015 seçimlerinde de Meclis'e giren Karadeniz, evli ve iyi derecede İngilizce bilmekte.