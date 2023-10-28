Sinop ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenleri düzenlendi

Sinop'un Boyabat, Saraydüzü, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma törenleri yapıldı. İlçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop'un Boyabat, Saraydüzü, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma törenleri yapıldı.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erfelek ilçesinde Musa Can Meydanı'ndaki törende Kaymakam Sercan Yıldız ve Belediye Başkanı Mehmet Uzun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasının ardından program sona erdi.

Ayancık ilçesinde Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Kaymakam Recep Hasır ve Belediye Başkanı Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören Atatürk ve Cumhuriyet konulu fotoğraf sergisinin açılmasıyla son buldu.

Saraydüzü Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Davut Boztaş ve Belediye Başkanı Hasan Peker tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.