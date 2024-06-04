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Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti

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31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar'da ipi sandıktan birinci çıkarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Sinem Dedetaş, boğaz gören bir parkın önüne yapılan inşaatın ruhsatını iptal etti. İzinleri Türkmen tarafından verilen inşaattaki çalışmalar durduruldu.

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde sürpriz sonuçların çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, eski başkan Hilmi Türkmen döneminde atılan imzaları irdelemeye devam ediyor.

BOĞAZ GÖREN NADİR PARKLARDAN BİRİYDİ

Dedetaş'ın radarına takılan imzalardan biri de Şehit Halil Kantarcı Parkı önüne yapılan 5 katlı inşaat oldu. Boğaz gören nadir parklardan biri olan alanın önüne yapılan inşaata Hilmi Türkmen döneminde onay verilmiş ve kısa sürede hızla yükselen yapı sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Sinem Dedetaş göreve başladıktan sonra bu inşaata dava açıldı. Dedetaş da binada usulsüzlük tespit ederek tartışma yaratan binanın ruhsatını iptal etti. Alınan kararların ardından devam eden inşaat dün itibarıyla durduruldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Belediye Başkanlığı Hilmi Türkmen Sinem Dedetaş Üsküdar Politika Güncel Haberler

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