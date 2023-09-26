Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hatay'da 100 konteynerden oluşan 'Sındırgı' mahallesini ziyaret etti.

Asrın felaketinin ardından, Balıkesir Sındırgı'dan 40 tırdan fazla yardım giden deprem bölgesi Hatay Antakya'da, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş öncülüğünde 100 konteynerden oluşan 'Sındırgı' mahallesi kurulmuştu. Türkiye'ye örnek olan yardım kampanyası kamu kurumları ve vatandaşların iş birliği ile yapılması, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde dizaynı ile yaşayanlardan da tam not aldı. Depremden etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyacının karşılandığı Sındırgı mahallesi konteynerlerin konumlandırılması, içerisindeki resimler, bahçe bölmeleri ile de görsel olarak da vatandaşların psikolojisini rahatlatacak şekilde dizayn edildi.

Kimi Sındırgılı vatandaş konteyner yardımı yapabilmek için tarlasını sattı, kimisi umre parasını bağışladı, kimisi kumbaralarındaki paraları. Sındırgı'da oturan yabancı uyruklu aileler bile yardım seferberliğine araçlarını satarak katıldı. 7'den 70'e hayırsever vatandaşların destekleri ile kurulan 100 konteynerden oluşan 'Sındırgı' mahallesinde yaşam başladı.

Bölgeyi ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz eşlik etti. Vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu. İstanbul Koç Okulu öğrencileri tarafından başlatılan kampanya ile toplanan kitaplar da depremzede öğrencilere dağıtıldı. Ayrıca Sındırgı'nın doğal atıştırmalığı Balkuru paketleri dağıtıldı.

Sındırgı'nın yardımseverliği ve birliği ile gurur duyduğunu, bir işi gerçek aşkla yapmanın feyzini belirten Belediye Başkanı Yavaş, "Asrın felaketi, 11 ili ilgilendiren Kahramanmaraş merkezli depremde çoğu yerimiz maalesef harap bitap oldu. Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Kaymakamlığımız, halkımız topyekun seferberlik ilan ettik. 40 tır olarak kimimiz aşevi, kimimiz odun, kimimiz soba, kimimiz yiyecek, kimimiz giyecek. Hep beraber Sındırgı toplanarak buraya yardıma koştuk. Ama en önemlilerinden birisi de barınma sorunu olduğunu gördük. Bölgeye gelerek Hatay'da en çok felaketin yaşandığı yer olan Hatay'da Antakya merkezinde Serinyol'da 100 konteynerlik 'Sındırgı' mahallesi oluşturduk. Şu anda da Sındırgı mahallesindeyiz. Buradaki evlerimize yerleşen öğretmenlerimizle konuştuk mutluluklarını paylaştık. Kendilerinin teşekkürlerini aldık. Allah binlerce razı olsun. Yaptığımız o Sındırgı'nın Fatma teyzenin tarlasını satarak, Mehmet amcanın umre parasını vererek, çocuklarımızın kumbaradaki paralarını bozdurarak, tek tek köy köy 75 mahallemizin katkısıyla oluşan Sındırgı mahallesi hakikaten yerini bulmuş. Amacına uygun bir şekilde öğretmenlerimiz tarafından yerleşilmiş" dedi. - BALIKESİR