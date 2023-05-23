Sinan Oğan nasıl ikna oldu? 'Pazarlık yapmadık' dedi ama kulisler bu senaryoyu konuşuyor

Sinan Oğan, 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Taraflar anlaşma için herhangi bir pazarlık yapılmadığını öne sürse de kulislerde Oğan'ın Afet Bakanlığı kurulması fikrinin Erdoğan tarafından kabul gördüğü ve seçilmesi halinde Oğan'ı bu bakanlığın başına getireceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan dün akşam 2. turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum." dedi.

AFET BAKANI OLABİLİR

Bu açıklamanın ardından gözler, Oğan'ın nasıl ikna olduğuna çevrildi. Taraflar süreç boyunca herhangi bir pazarlık yapılmadığını öne sürse de kulislerde Oğan'ın Erdoğan'ın kazanması halinde kurulmasını istediği Afet Bakanlığı'nın başına getirileceği konuşuluyor.

ERDOĞAN: AFET BAKANLIĞI'NIN KURULMASI TESPİTİ VAR

Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık olmadı. Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadığı gibi bütün mesele Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

"BİR NUMARALI KARARNAMEM AFET BAKANLIĞI KURMAK OLACAK"

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada da Afet Bakanlığı kurulması gerektiğine vurgu yapan Oğan, "Buradaki eksikliklerin en büyük sebebi; Türkiye'de bir afet bakanlığının bulunmaması. Milletvekiliyken afet bakanlığının kurulması teklifini vermiştim ancak kabul edilmemişti. Bir numaralı kararnamem; Suriye, Afgan ve Pakistanlıların ülkelerine gönderilmesi, diğeri ise afet bakanlığı kurmak olacak." demişti.