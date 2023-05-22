Sinan Oğan kimi tercih edecek? Paylaşımındaki o ifade 'Erdoğan'a destek verecek' şeklinde yorumlandı

14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda kimi destekleyeceği merak ediliyor. Kararını bugün açıklayacağını ilan eden Oğan'ın dün akşamki paylaşımında "İstikrar" vurgusu yapması "Erdoğan'a desteğini ilan edecek" şeklinde yorumlandı.

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için geri sayım devam ederken tüm gözler ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda... Oğan, 2. turda kimi destekleyeceğini bugün düzenleyeceği basın toplantısında ilan edecek.

"İSTİKRAR" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.

SATIR ARASI MESAJLA RENGİNİ BELLİ ETTİ

Oğan, paylaşımındaki satır arası mesajlarla 2. turda hangi adaya destek vereceğini aşağı yukarı ortaya koydu. Oğan'ın paylaşımında "İstikrar" vurgusu yapması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "Erdoğan'a desteğini ilan edecek" şeklinde yorumlandı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023