Sinan Oğan: Destek için taleplerim olsaydı, Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Oğan, Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü ve onlardan herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ: MAKAM TALEBİNİZ OLDU



Bu sözlere seçim paylaşımlarında bulunduğu sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.

"YAVAŞ ADAY OLSAYDI, BEN OLMAYACAKTIM"

Bugün katıldığı canlı yayında iddialar hakkında konuşan Oğan, "Mansur Yavaş çok değer verdiğim kıymetli bir dostumdur. Eğer Mansur Yavaş aday olsaydı ben aday olmayacağım demiştim. Eğer bir Türk milliyetçisi aday olmazsa ben aday olacağım dedim. Sinan Oğan destekçileri HDP'nin bir pazarlık partisi olduğunu, temel hedeflerinin Suriye'ye dönük Türkiye'nin operasyonlarını durdurmak olduğunu biliyor. Biz siyasetin merkezine Türk milliyetçilerine oturtmalıyız demiştim. Kimileri ne derse desin biz bu hedeflerimize ulaştık. HDP'nin kıskaca alma planını defettik." dedi.

"MAKAM MEVKİ TALEP ETMEDİM"

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Yavaş aday olmadı, Kılıçdaroğlu adaylığını diretti ve kabul ettirdi. Biz Kılıçdaroğlu'yla oturduğumuzda birçok şey konuşuldu. Sayın Davutoğlu'yla da bir görüşme yaptık. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra da birkaç defa görüşme talebi oldu ben ikna olmadım. Sayın Yavaş'ın bir nezaket mesajı oldu ben de teşekkür ederim dedim kendisine. Benim Kılıçdaroğlu'ndan talebim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini yapmaya hazırdı. Makam, mevki talep etmedim. Ben ikna olmadım. Ben büyük bir fedakarlıkta bulundum ülke krize gitmesin diye."