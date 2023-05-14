Sinan Oğan seçim sonucuna ilişkin beklentisini paylaştı: İkinci tura kalmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz

Oy sayımı devam ederken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan bir paylaşım daha geldi. Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce'nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasındaki yarış sürüyor.

SİNAN OĞAN'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

Sonuçlar merakla takip edilirken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan bir paylaşım daha geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek ihtimal olarak gördüklerini kaydetti.

"SEÇİMLERİN İKİNCİ TURA KALMASI YÜKSEK İHTİMAL"

Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin seçimde kilit rol oynayacaklarını belirten Oğan şunları söyledi: "Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce'nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı! Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!"