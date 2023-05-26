Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Sinan Oğan'dan "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan dağılan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması yapmıştı. Oğan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna "Hayır canım düşünmüyorum. 28 Mayıs'tan sonra siyasete devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title