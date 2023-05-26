Sinan Oğan'dan "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hayır canım düşünmüyorum
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14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan dağılan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin 2. turu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması yapmıştı. Oğan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna "Hayır canım düşünmüyorum. 28 Mayıs'tan sonra siyasete devam edeceğiz" yanıtını verdi.
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Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023