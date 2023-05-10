Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız (2)

'SIĞINMACILAR GİDECEK'

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, İskenderun'da seçim çalışmaları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Afet bölgesinde siyaset yapmayacağını kaydeden Oğan, deprem bölgesinde insanların oy kullanmaları için gerekli oy kullanma imkanlarının sağlanmadığına dikkat çekti. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son günlerine yaklaşırken bu bölgelerdeki yıkım büyük boyutlarda bu bölgelerde oy kullanma imkanı olmayacak. Bugün bir kez daha görüyoruz ki oy kullanma imkanı çok fazla yok. İnsanlarımız şehir dışlarına gitmişler ancak geri gelmeleri oy kullanmaları için gerekli ortam sağlanmamış" dedi.