Sinan Ateş'in eşinden Akşener'e destek: Beni takip ettiler, evimin fotoğraflarını çektirdiler

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu Aralık 2022'de yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisiyle ilgili sarf ettiği sözleri destekledi.

AKŞENER'İN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Meral Akşener, dün katıldığı bir programda "(Sinan Ateş'in) Küçük kızının elleri buz gibi, ayaklar buz gibi, burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykıra haykıra ağlayasım var. 'Anne gözümün önünden ayrılma, ya seni de babam gibi vururlarsa...' Nasıl biliyor musunuz, titriyor. Çünkü torbacılar öldürdü, katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor. Koruma polisleri çocuğu aldılar, bütün telefon numaralarını verdiler. Bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi.

"TELEFONUMU DİNLETTİLER, EVİMİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER"

Akşener'in bu sözlerini Ayşe Ateş de sahiplendi. Akşener'in konuşmasını paylaşan Ateş, kendisinin takip ettirildiği, telefonlarının dinletildiği ve evinin fotoğraflandığını öne sürdü. Ayşe Ateş yaptığı paylaşımda "Eşimi, çocuklarımın babasını sokak ortasında iki torbacıya katlettirdiler, yetmedi. Doymadılar, tatmin olmadılar. Sinan, öte âleme göç ettikten sonra bile hakkında attıkları iftiralara, söyledikleri yalanlara sarılmaya devam ettiler. Dirisine yapamadılar, ölüsünü itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu da yetmedi beni takip ettirdiler, telefonumu dinlettiler, evimin fotoğraflarını çektirdiler. Çocuklarıma ve bana bir gün bile huzur vermediler, vermiyorlar. Bunun adı alçaklık, korkaklık yani namertlik değil de nedir?" dedi.

İşte Ayşe Ateş'in o paylaşımı;