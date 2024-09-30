Sinan Ateş Davasında Adalet Arayışı: Azmettiriciler Neden Yargılanmıyor?

AYŞE ATEŞ: ASIL AZMETTİRİCİLER DIŞARIDA

Duruşmanın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ayşe Ateş, davanın beklendiği gibi devam ettiğini belirterek, "Aslında beklediğimiz gibi oldu, dava devam ediyor. Hızlı bir şekilde davayı kapatmaya çalışıyorlar. Şu an yargılananların sanırım cezası verilip yarın dava bitecek. Ancak bizim için en ağır cezayı da verseler tatmin edici olmayacak. Çünkü asıl yargılanması gereken azmettiriciler, yani gerçek katiller diyebileceğimiz şahıslar, dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ayrıca diğer 17 kişilik dosya da devam ediyor. Mücadelemiz devam ediyor. Ümidimiz, diğer dosyayla ilgili de yargılamanın en hızlı biçimde yapılması ve gerçek azmettiricilerin adil bir şekilde yargılanması" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ASIL FAİLLER GİZLENİYOR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçek katillerin bulunması ve yargının önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Ayşe kardeşim hiç üzülmesin, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar, gerçek katiller, yani talimatı verenler ortaya çıkıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette bu sadece benim görevim değil; bu, ülkede yaşayan 85 milyon insanın ortak görevi olmak zorunda. Medya da bu konuda üzerine düşeni yapıyor, görevini yerine getiriyor. Ancak dosya bilinçli olarak karartılmak isteniyor, asıl failler gizleniyor. Asıl faillerin kim olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ama onların yargının önüne çıkması ve ' Sinan Ateş'in kaleminin kırılması gerekiyor' diyenlerin kim olduğunu artık Türkiye'nin bilmesi gerek. Bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

DAVUTOĞLU: 17 SANIKLI DOSYA NEDEN AYRILDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da davanın münferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Niye 17 sanıklı diğer dosya buradan ayrıldı? O dosyada bütün bu sorulara yanıt verecek isimler var. Maktul yakınlarının avukatlarının başvurularına rağmen birleştirilme talepleri reddediliyor. Sinan Ateş cinayeti aydınlatılmadıkça bu çetelerin önüne geçilemeyeceği açıktır" dedi.