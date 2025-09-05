Haberler

Siirt'te "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi

Siirt'te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı başkanlığında "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi.

Kaşıkçı, beraberinde MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ali Uçak ve Özmen Alp Erdemir, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Alperen Özdemir ile kentteki bir kafede düzenlenen programa katıldı.

MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ve partililerin de katıldığı toplantıda basın mensuplarına açıklama yapan Kaşıkçı, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında yarın Van'da bölge toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Kaşıkçı, toplantıya Siirt'ten de partililerin yanı sıra kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımını önemsediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrısını anımsatan Kaşıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği bu hedefin kamuoyunda yer bulduğunu kaydetti.

Terör nedeniyle bölgede yaşanan acılara değinen Kaşıkçı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hayata geçmesini istediklerini belirtti.

Kaşıkçı, "Sürecin başarılı olması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugün bin yıldır birlikte yaşadığımız, önümüzdeki bin yılda da birlik ve beraberlik içerisinde kol kola, omuz omuza yaşayacaklarımızı en başta bölgeye daha sonra da tüm dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı ve beraberindekiler daha sonra Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti, kentteki şehit aileleri ve gazilerle görüştü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Politika
