Sezai Temelli: İmralı'ya Heyet Göndermek Üzere Hazırlıklar Devam Ediyor

Sezai Temelli: İmralı'ya Heyet Göndermek Üzere Hazırlıklar Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, heyetlerinin İmralı'ya gitme olasılığının yüksek olduğunu ve gelişmeleri Öcalan'a aktaracaklarını açıkladı. Temelli, Türkiye'de eşit yurttaşlık için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, Türkiye'de kardeşlik hukuku olmadığını söyleyerek, "Bunun hukuku eşit yurttaşlıktır. Eşit yurttaşlığı hayata geçirecek fırsatlara sahip olduğumuz bir zamandan geçiyoruz. O yüzden geç kalmamalıyız ve bu adımları güçlü bir şekilde atmalıyız. Meclis ve komisyon yoluyla bu adımları atabiliriz. Böyle bir olanağımız, güçlü bir müzakere masası vardır. Ancak şekil, şartlarını sağlamak yeterli değildir, bunun muhtevasını güçlendirmek için çalışmalar yapmak önemlidir. Şu an tam zamanıdır, komisyon meseleleri ciddiye almalıdır ve ne denli ciddi bir iş yaptığının farkına varmalıdır. Esas meseleye odaklanma zamanı gelmiştir. Komisyonun önemli bir fonksiyonu vardır ve güçlü bir şekilde yol almak zorundadır, oyalanmamalıdır" dedi. Temelli, komisyonun eylül ayı ortasına kadar dinleme faaliyetinde bulunacağını belirtti ve dinlemelerin yanı sıra hukuki düzenlemeleri hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'GELİŞMELER AKTARILACAK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir. Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir. Beklentimiz bu yönde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.