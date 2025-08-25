Sezai Temelli: İmralı'ya Heyet Göndermek Üzere Hazırlıklar Devam Ediyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, Türkiye'de kardeşlik hukuku olmadığını söyleyerek, "Bunun hukuku eşit yurttaşlıktır. Eşit yurttaşlığı hayata geçirecek fırsatlara sahip olduğumuz bir zamandan geçiyoruz. O yüzden geç kalmamalıyız ve bu adımları güçlü bir şekilde atmalıyız. Meclis ve komisyon yoluyla bu adımları atabiliriz. Böyle bir olanağımız, güçlü bir müzakere masası vardır. Ancak şekil, şartlarını sağlamak yeterli değildir, bunun muhtevasını güçlendirmek için çalışmalar yapmak önemlidir. Şu an tam zamanıdır, komisyon meseleleri ciddiye almalıdır ve ne denli ciddi bir iş yaptığının farkına varmalıdır. Esas meseleye odaklanma zamanı gelmiştir. Komisyonun önemli bir fonksiyonu vardır ve güçlü bir şekilde yol almak zorundadır, oyalanmamalıdır" dedi. Temelli, komisyonun eylül ayı ortasına kadar dinleme faaliyetinde bulunacağını belirtti ve dinlemelerin yanı sıra hukuki düzenlemeleri hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'GELİŞMELER AKTARILACAK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir. Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir. Beklentimiz bu yönde" dedi.