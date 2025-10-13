Sezai Temelli'den Barış Çağrısı: İmralı'ya Heyet Gönderilmeli

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu ülkenin geleceği her şeyden önce Kürt meselesinin demokratik çözümünden ve barıştan geçiyor. Bu konuda herkesin çabasını bekliyoruz. Umarım en yakın zamanda bir heyet oluşur ve İmralı Adası'na gider ve beklenen sağlıklı müzakereler gerçekleşir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temeli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya heyet gönderip göndermemesi ile ilgili, "İmralı'ya gitme meselesi aslında belki de en önemli meselelerden biridir. Neden? Geçen sene 1 Ekim'de süreç başladı. 1 Ekim'de başlayan süreçten sonra 27 Şubat'ta bir deklarasyon açıklandı. Bu deklarasyona bağlı olarak PKK kongresini toplayarak bir karar aldı. 11 Temmuz'da silah yakma töreniyle bütün dünyaya çok önemli bir mesaj verildi. 'Biz barışa hazırız' mesajı tüm dünyaya verildi. Elbette bunun gereği yapılmalı. Bunun gereği hukuku düzenlemelerle yapılabilir. Hukuki düzenlemelerin nasıl olmasına dair de Meclis'te bir komisyon kuruldu. Bu komisyon bir müzakere yürütüyor. Sağlıklı veya değil ayrı tartışılabilir; fakat müzakerenin bir de dış ayağı vardır. Dışarıda bu müzakereyi Abdullah Öcalan ile yürüteceksiniz, bu kadar basit. Bunun bir an önce programlanması lazım, gidecek olan heyetin belirlenmesi lazım. Tabii ki bizim temennimiz aslında güçlü ve herkesin temsiliyetinin sağlandığı bir heyetin oluşmasıdır. Öncelikle grubu olan partiler, hatta grubu olmayan siyasi partilerden de temsiliyet söz konusu olabilir. Bir kereye mahsus değil düzenli bir trafik ve müzakere görüşmeleri mümkün olabilir. Bunların sağlanmasını talep ediyoruz. Kulislerde de dile getiriyoruz ve sürekli olarak bunun gerçekleşmesi için çabalıyoruz. Haklı bir taleptir, doğru bir yöntemdir. Dileriz ki, diğer bütün partiler de sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için; çünkü barış hepimiz için iyi olandır ve hepimiz için iyi olana karşı çıkmak kimsenin hayrına değildir. Bu ülkenin geleceği her şeyden önce Kürt meselesinin demokratik çözümünden ve barıştan geçiyor. Bu konuda herkesin çabasını bekliyoruz. Umarım en yakın zamanda bir heyet oluşur ve İmralı Adası'na gider ve beklenen sağlıklı müzakereler gerçekleşir" ifadelerini kullandı. Temelli, İmralı'ya heyet gönderme konusunun komisyonda gündeme gelmediğini, ziyarete ilişkin takvimin henüz oluşmadığını belirtti.

'SİYASET ÜRETMEMİZ LAZIM'

Partisinin TBMM grup toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, "Biz bu çatı altında çok slogan duyduk, hakaret içeren hatta burada dile getiremeyeceğimiz sloganlar duyduk. O gün bizim grup toplantımızda atılan sloganların içerisinde ne hakaret vardı ne de suç unsuru vardı. Duygusal bir andı, bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve bunu Ankara'da nihayete erdirerek grup toplantısında bir araya gelen arkadaşlarımız; aslında umut hakkını, Öcalan'ın çalışma, yaşam koşulları ve özgürlüğü savunmak adına böyle bir sloganı dile getirmişler. Bu slogan üzerinden kıyamet koparmak aslında siyasetin sefaletini gösteriyor. Dolayısıyla siyaset üretemeyenler bu tür münakaşalar içerisinde boğulmaya devam ediyor. Bizim siyaset üretmemiz lazım, toplumun beklediği de budur. Bütün partilerin en önemli sorumluluğu da budur. Siyaset nasıl üretilir; toplumun beklentilerine uygun olarak burada yapacağımız icraattır. Bunlar yapılıyor mu? Hayır. Bir slogan atıldı, 'Bu sloganı nasıl atarsınız' denerek karşılığında hakaretler, saldırganlıklar ve bu çatı altında kabul edemeyeceğimiz davranışlar söz konusu oluyor. Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz" diye konuştu.