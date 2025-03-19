Gözaltı listesinde dikkat çeken Şeyma Subaşı ve Cübbeli Ahmet Hoca detayı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

LİSTEDEKİ İKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan tüm isimler belli olurken o isimlerden ikisinin kimlikleri sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer alıyor.

Gözaltı listesinde dikkat çeken Şeyma Subaşı ve Cübbeli Ahmet Hoca detayı

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, Bakırköy spor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rize spor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediye spor ve Giresun spor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adana spor ile sözleşme imzaladı.

2015-16 sezonunda Adana spor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniye spor'a transfer oldu. Son olarak Erzurum spor formasıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Açıl, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bir dönem İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev alan Açıl, spor dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyordu.

Gözaltı listesinde dikkat çeken Şeyma Subaşı ve Cübbeli Ahmet Hoca detayı
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Devlet var artık. eskiden olsa 15 kere sümenaltı edilir örtbas olurdu. Devlet işini yapıyor artık...

Yorum Beğen284
Yorum Beğenme201
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

detaylarda boğmaya çalışmayın.. demokrasi darbesi var.. İstanbul da sıkıyönetim var.. gösteriş ve yürüyüş yasağı var . borsa patladı.. döviz patladı.. hepsi bir kişinin rakip olmasından deli gibi korkması yüzünden...

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme207
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp kendine hitleri örnek almıştır malesef sonuda onun gibi olacaktır

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme175
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Herhangi bir siyasi görüşüm yok ama şu İmamoğlu’na da gram güvenim yok.

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlya asdf:

Devlrtimizin suç şebekelerine karşı müdahalelerine karşılık piyasayı alt üst edenler de ortaya çıkartılacak inşallah Devletime güveniyorum.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı:

Şeyma subaşı'nı sevmem de ablasından ne alakası var hocanın damadınla ne alakası var

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bu iş hepten ğoğol oldi...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.