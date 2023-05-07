Seyhan ve Defne Belediyeleri Kardeş Şehir Oluyor

Seyhan Belediye Meclisi, Hatay Defne Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için Başkan Akif Kemal Akay'a yetki verdi. İki belediye arasında imzalanacak kardeş şehir protokolüyle; eğitim, kültür, kırsal kalkınma, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulacak, ortak projeler hayata geçirilecek, depremin olumsuz etkileri azaltılıp, sosyal yaşamın normalleşmesine katkı sağlanacak.

Seyhan Belediye Meclisi'nin oybirliği ile aldığı kararla Hatay Defne Belediyesi ile Seyhan Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için Başkan Akif Kemal Akay'a yetki verildi.

Seyhan Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı ilk birleşiminde müşterek komisyona havale edilen Seyhan ve Defne Belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalanması için Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yetki verilmesi yönündeki teklif, oybirliği ile kabul edildi.

İki belediye arasında imzalanacak kardeş şehir protokolüyle; iki kent arasında eğitim, kültür, kırsal kalkınma, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurulacak, ulusal ve uluslararası düzeyle ortak projeler hayata geçirilecek, karşılıklı bilgi, deneyim ve proje paylaşımıyla depremin olumsuz etkileri azaltılıp, sosyal yaşamın normalleşmesine katkı sağlanacak.

Dış İlişkiler Müdürü Burcu Çimen Meclis toplantısında Defne Belediye Meclisi'nin konuyla ilgili aldığı kararı okudu. Kararda şunlara yer verildi:

"Bölgemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrasında katkı ve yardımlarını esirgemeyen, bu sıkıntılı süreçte bizi yalnız bırakmayarak kurumsal anlamda ve bölgesel olarak yardımlarda bulunan Seyhan Belediyesi Başkanı'mız, onun nezdinde ekiplerine ve afetten zarar gören bölge halkımıza Seyhan'da kucak açarak ev sahipliği yapan Seyhan ilçe halkına şükranlarımızı sunarak; bu sıkıntılı günlerimizde desteğimize koşan Seyhan Belediyesi ve halkıyla aramızda oluşan dostluğun devamının pekişmesinin sağlanması amacıyla belediye başkanlarımız ve belediye yönetimlerimiz arasında yapılan temaslarla altyapısı hazırlanan kardeş kent ilişkisinin tesis edilmesinin gündeme alınarak; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesi f bendi gereğince Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir"