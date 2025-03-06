Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Oya Tekin, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Fatih Yeniay'ın ailesini ziyaret etti. Ancak ziyaret esnasında Tekin'in ayakkabılarını çıkarmak yerine galoş giymesi dikkat çekti.

"EN AZINDAN GALOŞ GİYMİŞ"

Bu hareketiyle sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü için "İnsan gerçekten hayret ediyor", "Kolundan tutup dışarı defedecek yürekli biri yok muydu?", "Tebrik etmek lazım, en azından galoş giymiş" yorumları yapıldı.

AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NUN UYARISI GELDİ

CHP'de önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara ev ziyaretlerinde galoş giyme uyararak "Evlere topuklu ayakkabılarla girmeyin. Ev ziyaretinde 'şekerim galoş takayım' yok. Orada yaşayan gibi eve girin" demişti.