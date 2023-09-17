Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Muhtarlarla Birlikte Çalışmalarını Sürdürüyor

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, muhtarlarla birlikte çalışarak Seyhan'ı daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor. Her gün farklı mahallelerde muhtarlarla buluşan Akay, hizmetleri denetliyor ve yeni projelerin planlamasını yapıyor.

Seyhan'ı her alanda üreten, tasarruf eden bir belediye haline getirerek; hizmetleri ihtiyaç önceliğine göre planlayıp, kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlayan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent hedefinde muhtarlarla birlikte yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte her gün birden fazla farklı mahallede muhtarlarla vatandaşlarla buluşan Başkan Akay, verilen hizmetleri denetleyip, uygulanacak yeni projelerin de planlamasını yapıyor.

Mithatpaşa, Barış ve İsmetpaşa Mahalle muhtarlarıyla buluşan Akay, muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçları ve eksiklikleri hakkında bilgiler aldıktan sonra, esnaf ziyaretleri yaptı.

Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Akay, belediye hizmet alanlarında süren çalışmaları incelerken, yeni yapılacak projeler hakkında muhtarların ve mahalle sakinlerinin görüşlerini aldı.

Projelerin uygulanabileceği yerlerle ilgili keşif çalışmalarında da bulunan Başkan Akay, devam eden asfalt serim çalışmalarını da denetledi, mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

Seyhan Belediyesi'nin verdiği hizmetlerden dolayı muhtarlar ve vatandaşlar Başkan Akay'a teşekkür ederken, Akay, " Seyhan Belediyesi olarak halkımıza hizmet için varız. Tüm imkanlarımızla halkımızın her tür ihtiyacı için görevimizin başındayız. Seyhan ve Seyhanlı hemşerilerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Daha çağdaş, daha yaşanabilir bir Seyhan'ı hep birlikte inşa edip, kentimizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi. - ADANA