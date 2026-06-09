Haberler

Mehmet Sevigen: "CHP'nin bir tane genel başkanı var. O da Genel Başkan Kemal Bey'dir"

Mehmet Sevigen: 'CHP'nin bir tane genel başkanı var. O da Genel Başkan Kemal Bey'dir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, partinin tek genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, Özgür Özel ve arkadaşlarının tutumunu eleştirdi.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "CHP'nin bir tane genel başkanı var. O da Genel Başkan Kemal Bey'dir. İsteseniz de istemeseniz de" dedi.

Sevigen, CHP Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalar öncesi konuştu. CHP'nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Sevigen, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki olayların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. CHP'nin Özgür Özel'e bütün imkanları tanıdığını da ayrıca vurgulayan Sevigen, Özel tarafının yanlış yaptığını sözlerine ekledi.

"Partinin bir tane genel başkanı var. O Genel Başkan Kemal Bey'dir"

CHP'nin Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Sevigen, "Kemal Bey sağduyulu davranarak arkadaşlarını buraya çağırdı. Diğer arkadaşların böyle bir kaygısı ve düşüncesi yok. Çünkü onların dokunulmazlıkları var ama dışarıda bulunan arkadaşların dokunulmazlıkları yok. Onlar birbirine girdikleri zaman aynı mahalleye, aynı şehre gidecekler. Yarın orda birbirlerine girecekler ama Kemal Bey buna fırsat vermedi. İşin asıl çözülmesi gereken tarafının Özgür Bey ve arkadaşlarının çözmesi gerekirdi. CHP'nin bir tane genel başkanı var. O da Genel Başkan Kemal Bey'dir. İsteseniz de istemeseniz de. Bu kurul karar vermiş, artık kesinleşmiş. Bu mücadeleyi yaparsanız üzülürsünüz, mahkemeye, yargıya gidersiniz. Genel Başkan diyor ki' ben Grup Başkanıyla beraber çalışırım'. Grup Başkanı da gelip grupta konuşacağım diyor. Ama gece vakti milletvekilliği çoğunluğu var diye kurul odasını kapatmak, işgal etmek ve danışmanlarını götürmek hoş değil. Böyle bir görüntü Özgür Bey'in hoşuna gidiyor mu acaba? Bu parti sana bütün imkanları tanımış, büyük ihtimalle Kemal Bey tarafından tanındı. Yanlış yapıyorlar. Ümit ediyorum ki akılları başlarına gelir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Muharrem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız

Sonunda sessizliğini bozdu, çağrıda bulundu: Bunu yapmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu

Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız

Vücutları ay-yıldızla kaplandı! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

10 yıl sonra ortaya çıktı! Aynur'u öldürmeye böyle gitmiş
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

'Yakışıklı Güvenlik'in konferans verdiği üniversitede milyarlık vurgun
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti