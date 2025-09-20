Serkan Bayram'ın 'Buğday Tanesi' Filmi Milano'da Ödül Aldı

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Milano'da yapılan film festivalinde "uluslararası en iyi film" ödülünü aldı.

AK Parti'li Bayram, sosyal medya hesabından filme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milano Independent Film Festival'de 'A Piece of Grain / Buğday Tanesi' filmimiz, uluslararası en iyi film ödülüne layık görüldü. Sanatın ve sinemanın gücüyle, barışın, umudun ve engelsiz bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek için çıktığımız bu yolculukta emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödül, sadece bana değil ülkemize, engellilere, gençlere ve hayallerine inanan herkese armağan olsun."