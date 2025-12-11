Haberler

Meclis'te kamu denetçisi seçimi yapıldı

Güncelleme:
TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından düzenlenen seçimlerde Şerif Yılmaz kamu denetçisi olarak seçildi. Seçim sonucunda Yılmaz, komisyonda yemin etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, kamu denetçisi seçimleri için toplandı. Yapılan seçimler sonucunda; Şerif Yılmaz kamu denetçisi seçildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Toplantıda; Alt Komisyonun kamu denetçiliği adaylığı için belirleyip komisyonu sunduğu, Burhanettin Sağsöz, Hasibe Usta ve Şerif Yılmaz arasında seçimler yapıldı. İlk iki turda sonuçlar alınamaması üzerine üçüncü tur seçimlerine geçildi. Bu turda; Şerif Yılmaz kamu denetçiliği görevine seçildi. Yılmaz, seçimin ardından komisyonda yemin etti.

