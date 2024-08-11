'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari, "Şeriat için referandum istiyoruz" paylaşımı yaptı. Ari paylaşımını kaldırırken, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanının görevden alındığı açıkladı.

"ŞERİAT İSTEYENLERİN OYU YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından yaptığı paylaşımda "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ari paylaşımında partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi. Paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu gelirken Ari daha sonra paylaşımını sildi.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İlçe Başkanı Yunus Ari'nin "Parti tüzüğü ve disiplinine uymayan" açıklamalarından dolayı görevinden alındığı açıklandı.

YRP'nin bu hamlesi dikkat çekerken görevden alınan Yunus Ari'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.