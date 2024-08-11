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"Şeriat istiyoruz" paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

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Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari, sosyal medya hesabından "Şeriat için referandum istiyoruz" paylaşımı yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Erbakan'ı etiketledi. Ari, bu paylaşımını daha sonra kaldırdı ancak parti tarafından yapılan açıklamada, Ari'nin "Parti tüzüğü ve disiplinine uymayan" açıklamalarından dolayı görevden alındığı duyuruldu.

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari, "Şeriat için referandum istiyoruz" paylaşımı yaptı. Ari paylaşımını kaldırırken, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanının görevden alındığı açıkladı.

"ŞERİAT İSTEYENLERİN OYU YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından yaptığı paylaşımda "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.

'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Ari paylaşımında partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi. Paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu gelirken Ari daha sonra paylaşımını sildi.

'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İlçe Başkanı Yunus Ari'nin "Parti tüzüğü ve disiplinine uymayan" açıklamalarından dolayı görevinden alındığı açıklandı.

YRP'nin bu hamlesi dikkat çekerken görevden alınan Yunus Ari'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

'Şeriat istiyoruz' paylaşımı yapan YRP ilçe başkanı görevden alındı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Yeniden Refah Partisi Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan Sosyal Medya Bergama İzmir Hukuk 3.Sayfa Toplum Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Samet Bali:

Şeriat kanunlarına uyacak kadar namuslu şerefli doğru dürüst hak yemeyen gözeten bir insanmisin acaba.acaba ne olduğunu biliyomu bunun

19
1
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faruk merttürk:

Onlar da biliyor ki, sıkar biraz.

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Hasan Turk:

Seriat istiyorum diyenleri 1 ay afganistana birakip gelin tekrar sorun bakalim seriat istiyormu.

2
5
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Ali ÜNAL:

Şeriat istiyoruz evet!

4
1
yanıtYanıtla
çiğdem şentürk:

Rabbim bize merhamet eyle Ahlak erdem liyakat mehamet sahibi bir temsilci gönder Ülkemizin makamına. kimseyi kimseden ayırmasın birlik çağrısi içinde olsun Doğaya isleyişe müdahle etmesin Atam nasıl bir tane ağaç için köşk yürütmüş.Hayvanlarları sevsin küçüklerini sevsin büyüklerini saysın Ülkesini Milletini özünden çok sevsin

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0
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