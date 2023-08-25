Şenyaşar Ailesi Adalet Taleplerini TBMM'ye Taşıyacak

Şanlıurfa'da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından katledilen Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ve annesi Emine Şenyaşar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendilerine randevu vermediğini açıkladı. Eylemlerini TBMM'ye taşıyacaklarını belirten Şenyaşar ailesi, Meclis'te oturma eylemi yapacak.

TAMER ARDA ERŞİN

Şanlıurfa'da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından babası ve iki kardeşi katledilen Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ve annesi Emine Şenyaşar; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 30 gündür kendilerine randevu vermediğini, bu durumun devam etmesi halinde eylemlerini TBMM'ye taşıyacaklarını açıkladı. Anne Şenyaşar, bugün Meclis'te kısa süreli oturma eylemi yaptı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının saldırısında Şenyaşar ailesinden 3 kişi; Esvet Şenyaşar, Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler 28. Dönem Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın babası ve kardeşleriydi. Şenyaşar'ın, annesi Emine Şenyaşar ile birlikte 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbeti eylemi, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde sürüyor.

Şenyaşar ailesinin eylemi bugün 30. gününde… Şenyaşar ailesi bugün TBMM'de kısa süreli bir eylem yaptı. Anne Şenyaşar, TBMM bahçesinde "Adalet" yazısı ile oturdu. Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 30 gündür kendilerine randevu vermediğini açıklayarak, bu durumun devam etmesi halinde adalet taleplerini TBMM'ye taşıyacaklarını ve Meclis'te 24 saat oturma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Şenyaşar, Adalet Bakan Yılmaz Tunç'un kendilerine randevu vermediğini ve bakanlık önüne her gittiklerinde polislerle karşılaştıklarını dile getirerek, "Her Adalet Bakanlığı önüne gittiğimizde ya uzun bir toplantıda ya da şehir dışında diye bize cevap veriliyor. Biz diyoruz, Meclis'te 600 milletvekili var. Adalet Bakanı sadece kendi siyasi görüşünde olan milletvekilleri ile görüşüyor, bu bir adaletsizlik. Bu adil bir davranış değildir" dedi.

Şenyaşar, "Adalet sağlanmadığı taktirde nöbetimizi Meclis'te 24 saat sürdüreceğiz" diye konuştu.