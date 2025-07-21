Senatör Bernie Sanders'dan İsrail'e Askeri Yardıma Karşı Çıkış

Senatör Bernie Sanders'dan İsrail'e Askeri Yardıma Karşı Çıkış
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Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını eleştirerek, bu yardımların durdurulması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına bir kez daha karşı çıkarak, "ABD, İsrail'e daha fazla askeri yardım yapmamalı" dedi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına bir kez daha karşı çıktı. Sanders, "Bu hafta sonu Gazze'de 130 kişi öldürüldü ve binden fazla kişi yaralandı. İnsanlar açlıktan ölüyor. Birçoğu sadece yiyecek almaya çalışırken İsrail ordusu tarafından vuruldu. Bu tamamen delilik ve kabul edilemez. ABD, İsrail'e daha fazla askeri yardım yapmamalı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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