Semra Güzel'e 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verildi, Tahliye Edildi

Eski HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güzel'in tahliyesine de karar verdi.

ESKİ HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada karar açıklandı. Güzel'e 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası verilerek tahliyesine hükmedildi.

Adıyaman'da, 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırılan 27'nci dönem HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, Eylül 2022'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Tutuklanan Güzel hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Söz alan tutuklu sanık Güzel, dosyanın başından beri elle tutulur bir delil olmadığını iddia ederek, "Fotoğraflarım bir senaryo gibi basına servis edildi. 'Sevgili' ibaresi kullanılarak tepki oluşturuldu. Medyada bu bir karalama kampanyasına dönüştü ve ben tehditlere maruz kaldım, can güvenliğim tehlikedeydi. Bu fotoğrafların nasıl çekildiği gündeme gelmeden, direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi. Beraatimi istiyorum" dedi.

SANIK GÜZEL TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Semra Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık Güzel'in hükümle birlikte tahliyesine de hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
