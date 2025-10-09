Sema Silkin Ün ve Diğer Vekiller Türkiye'ye Dönüyor

Gazze'ye giden Özgürlük Filosuna yapılan baskın sonucu İsrail ordusu tarafından zorla alıkonulan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün diğer iki vekille birlikte akşam saatlerinde Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Vekillerimiz dün gece saatlerinden bugüne kadar Tel Aviv Havalimanı'nda tutuklu olarak bekletilmişlerdir. Rızaları dışında yürütülen deport işlemi sırasında varış noktası ve kalkış saatleri üç kez değiştirilmiştir. Dışişleri Bakanlığımızın diplomatlarının yoğun çabaları ve oluşan uluslararası baskılar sonucunda, bugün Türkiye saatiyle 12.30'da kardeş ülke Azerbaycan'a deport işlemi gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar vekillerimizle herhangi bir temas kurulmamıştır. Vekillerimizin bu akşam Azerbaycan üzerinden saat 21.50'de İstanbul'da iniş yapmaları beklenmektedir" denildi. - DENİZLİ