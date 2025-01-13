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Selçuk Özdağ: Saadet ve Gelecek Partileri tüzel kişiliklerini koruyacak

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Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erken seçim ihtimaline değinen Özdağ, "Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi tüzel kişiliklerini muhafaza edecek" diyerek önemli mesajlar verdi.

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçim ihtimali, muhalefetin geleceği ve Türkiye'deki siyasi süreçlerle ilgili görüşlerini paylaşan Özdağ, üç partinin tüzel yapılarının korunacağını belirtti.

"GELECEK, SAADET VE DEVA PARTİSİ TÜZEL KİŞİLİKLERİNİ MUHAFAZA EDECEK"

Programda ittifak stratejileri üzerine konuşan Selçuk Özdağ, Gelecek, Saadet ve DEVA Partilerinin tüzel kişiliklerini koruyacağını ifade etti. Erken seçim ihtimaline de değinen Özdağ, "İleride yapılacak bir erken seçim için işbirliği olabilir" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAH BIRAKMALI"

Türkiye'deki terörle mücadele sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Özdağ, "Terör örgütünün silahlarını bırakıp teslim olması bir çağrıyla oluyorsa, olsun. Silahlar bırakılacaksa bu süreci neden desteklemeyelim?" şeklinde konuştu.

"CHP DAHA CİDDİ MUHALEFET YAPMALI"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet performansını da değerlendiren Selçuk Özdağ, "CHP'nin daha ciddi muhalefet yapmasına vesile oluruz" diyerek partiler arası işbirliğine açık olduklarının altını çizdi.

Selçuk Özdağ: Saadet ve Gelecek Partileri tüzel kişiliklerini koruyacak
Haberler.com / Musa Kara - Politika
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