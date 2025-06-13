Selçuk Özdağ'dan İsrail ve İran Açıklamaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Türkiye üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek, bu durumun tarihsel dostlukları düşmanlıklara dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "İran her ne kadar kendi ülkesinde insanların ötekileştirildiği ve baskı altında yaşamak zorunda olduğu bir ülke olsa da orada yaşanacak her çatışma ve karışıklık doğrudan bizleri etkileyecektir." dedi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki ülkelerin bölünmüşlüklerine oynayan İsrail ve ABD'nin, dünyanın en tehlikeli ülkeleri olduğunu söyledi.

İran'la doğrudan bir cephe savaşı yapılmayacağını dile getiren Özdağ, İsrail'in, düşmanı olduğu ülkelerin yönetimlerini hedef alıp halklarını kendi safına çekmeye çalıştığını ifade etti.

İsrail'in, halkların kendi içinde yaşadığı ayrılıkları, bölünmüşlükleri, rejime olan öfke ve travmalarını kullandığını belirten Özdağ, "Despot ve baskıcı rejimlerde yaşayan halklar, ülkesine aidiyet duyguları örselenmiş, yok olmuş toplum kesimlerinden oluşur ki İsrail de bu halklara mesajlar vererek onların harekete geçmesini tetiklemeye çalışıyor. Topyekun bir cephe savaşı yerine mesela bu toplum kesimlerinin de onaylayacağı türden rejim figürlerine, önderlerine yönelik saldırı ve suikastlar ile stratejik yerlere saldırılar icra eder ve içten içe zayıflamalarını sağlar." değerlendirmesini yaptı.

İran'a saldırıların Türkiye'ye etkilerine değinen Özdağ, "İran her ne kadar kendi ülkesinde insanların ötekileştirildiği ve baskı altında yaşamak zorunda olduğu bir ülke olsa da orada yaşanacak her çatışma ve karışıklık doğrudan bizleri etkileyecektir. Olaya İsrail ve Batı'nın planlarına uygun hareket ederek bakarsak bundan en çok Türkiye zarar görecektir. Tarihsel dostluklar bir anda tarihsel düşmanlıklara evrilebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.