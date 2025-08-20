Selçuk Özdağ, Bodrum'da Gündemi Değerlendirdi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu dile getiren Özdağ, 40 yıldır terör örgütüyle mücadele verildiğini artık kimsenin dağa çıkmasını istemediklerini ifade etti.

Silahların bırakılmasını istediklerini söyleyen Özdağ, "Biz İHA'lar ve SİHA'larda oldukça başarılıyız. PKK yenilmiştir, silahları bırakmak mecburiyetindedir. Başka çaresi yoktur." dedi.

Türkiye'nin tek bayrağı olduğunu kaydeden Özdağ, şöyle konuştu:

"Bir tane devlet olacak. Adı da ' Türkiye Cumhuriyeti Devleti' olacak. Bir tane İstiklal Marşı olacak. Arnavut Akif'in yazmış olduğu 'Korkma Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak' dediği İstiklal Marşı olacak. Türkiye'de herkes, demokrasiyi inşa etmek, hukukun üstünlüğünü inşa etmek, insan haklarını inşa etmek için gayret sarf edecek. Türkiye'nin etnik problemi yoktur. Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eğitimde fırsat eşitsizliği ve gelir dağılımında adaletsizlik problemi vardır. Türkiye'nin yönetim problemi vardır."

Muğla ve Bodrum'da su sorununun çözümü için yeni barajlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Özdağ, Muğla'ya kadar hızlı trenin gelmesi gerektiğini de belirtti.

Özdağ, Muğla'nın turistik ilçelerinin tarihi ve güzelliklerine de değinerek, her ilçenin kendine has özelliklerinin bulunduğunu anımsattı.