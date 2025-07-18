Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye başvurusu reddedildi

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye başvurusu reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilmeleri için yapılan başvuru, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, tahliye başvurusunu reddetti.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye edilmeleri için yapılan başvuru, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) üçüncü kez ihlal kararı vermesinin ardından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için tahliye başvurusunda bulunulmuştu.

BAŞVURU İÇİN KARAR VERİLDİ

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi başvurusu için karar verildi. Başvuruyu değerlendiren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye başvurusunu reddetti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 4 ayrılık birden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.