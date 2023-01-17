Selahattin Demirtaş'tan seçim güvenliği uyarısı: CHP öncülüğünde ortak bir çalışma başlatılmalı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçim güvenliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üç muhalefet ittifakının ortak çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordu" diye konuştu.