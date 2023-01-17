Selahattin Demirtaş'tan seçim güvenliği uyarısı: CHP öncülüğünde ortak bir çalışma başlatılmalı
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçim güvenliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üç muhalefet ittifakının ortak çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordu" diye konuştu.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
"SEÇİM GÜVENLİĞİ YEMİN TÖRENİNE KADAR SÜRER"
Twitter hesabından CHP'ye çağrıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı; "Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer.
"ÜÇ MUHALEFET İTTİFAKI ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATMALI"
Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur."
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