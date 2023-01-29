Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seçimden sonra Saray'ı kadınlar tahsis etmek iyi olmaz mı?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın sorusuna "Bence güzel bir öneri" diye cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sorusu da Kılıçdaroğlu'na soruldu.

"SARAYIN KADINLARA TAHSİS EDİLMESİ İYİ OLMAZ MI?"

Twitter hesabından "Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyor, tüm izleyicilere selam, sevgilerimi iletiyorum ve şu soruyu iletmek istiyorum" sözleriyle programın moderatörü Bengü Şap ve İsmail Küçükkaya'yı etiketledi. Demirtaş'ın "Seçimden sonra sarayın kurulacak Kadın Başkanlığı'na şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis edilmesi iyi olmaz mı?" sorusu Kılıçdaroğlu'na soruldu.

"HAKSIZ YERE HAPİSTE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu, soruyu cevaplamadan önce "Kendisine selamlarımı gönderiyorum. Haksız bir şekilde içerde tutulduğunu da biliyorum" dedi.

"BENCE GÜZEL BİR ÖNERİ"

Daha sonra soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Bence güzel bir öneri. Kadınların dünya kadar sorun yaşadığını biliyorum. Onlarla zaman zaman dertleşiyoruz. Büyük sorunları var. Ekonomik, sosyal açıdan sorunları var. Gencecik kızlarımız yurt bulamıyor. Bütün bunları çözecek kurum siyaset kurumudur. Siyasetçi kaynakları doğru harcarsa tüm sorunları çözebilir. Zaman geliyor diyoruz 'Cennet annelerimizin ayakları altındadır' diye. Eğer böyle ise neden kadınlara şiddet uyguluyoruz? Toplumun bu konuda eğitilmesi lazım." diye konuştu.