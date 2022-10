Selahattin Demirtaş'tan "Bu adam Kürt değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış programına katılarak yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da tepki gösterdi.

"KÜRTLÜKLE ALAKASI YOK, BU ADAM KÜRT DEĞİL"

Demirtaş'la yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'ın yaşadığı karanlık günler de geride kalmıştır. Edirne'de cezaevinde kalan kişinin Kürtlükle alakası yok. Bu adam Kürt değil. Ama vatandaşlarımı sömürüyor. Bir tane eş başkanları var. Kürt mü? Değil. O da aynı şekilde ne yapıyor? Benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Diyarbakır ekonomisiyle, kültür ve sanatıyla, altyapısıyla yoluna kararlı bir şekilde devam etmektedir. Artık Diyarbakır huzurun şehridir" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Demirtaş, "Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki, benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor" dedi.

İşte Demirtaş'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasından satır başları:

"Bugün burada bir kez daha Diyarbakırlı kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Bu coşku ve heyecan çok farklı. Sadece bununla kalmıyoruz. Eserlerimizi açıyoruz. Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum; Diyarbakır'ın rengi terör değildir, baskı, zulüm ve acı değildir. Bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üretim ve istihdam eden fabrikalardır. Bugün sizlerle beraber sergilediğimiz bu kardeşliktir, birliktir. Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır."

"EY DİYARBAKIR; SEN KOSKOCA BİR MEDENİYETİN SEMBOL ŞEHRİSİN"

"Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Bunun için diyorum ki; Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel; binlerce yıllık geçmişindeki enginliklere beraberce sahip çıkalım. Gel; ülkemizin geleceğinize 85 milyonla hep birlikte yürüyelim.

Çünkü sen bu ülkenin göz bebeğisin. Çünkü sen koskoca bir medeniyetin sembolüsün. Çünkü sen Güçlü ve Türkiye hedefimizin en güçlü lokomotiflerinden birisin. Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz."

"HER TÜRLÜ TACİZİ YAPANLAR BUNLAR DEĞİL Mİ?"

"Kardeşlerim; Hz. Ömer'in fethinden beri bizim olan Diyarbakır'a göz dikenin iflah olmayacağı kesindir. Ah şu Diyarbakır surlarının Dicle Nehri'nin dili olsa da konuşsa... Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa... Diyarbakır'ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimi kaçına bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay var. 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bütün bunların hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? İşte bunun hesabını Diyarbakırlı kardeşlerim Allah'ın izniyle soracaklar."

"BUGÜNE KADAR 57 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

"Türkiye'yi büyütüyoruz derken; işiyle aşıyla küresel krizler karşısındaki duruşuyla her şeyi ile büyütüyoruz. Kardeşlerim biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyar TL'lik kamu yatırımıyla her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Diyarbakır'ı kenarda bırakmadık. Batı'ya neyse Güneydoğu'ya da onu yaptık. Bu şehrin her karış toprağına alın terimizle, bu şehrin insanlarının her birinin hayatına gönül bağı ile dokunduk. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Kayapınar Şehir Hastanemizi de hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız"