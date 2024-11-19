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Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

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Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına ilişkin "Benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım" ifadelerini kullandı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün bittiğini açıklasın." çağrısıyla siyaset gündemine oturmuştu. Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti'den yeşil ışık gelirken, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da cevap geldi.

"ÖNCE BENİ SERBEST BIRAKIN"

Demirtaş avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajında, Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına şartlı destek verdi. Demirtaş, yeni "çözüm süreci"nde ne devletin ne de AK Parti'nin kendisiyle görüşme yapmadığını belirterek, rol almaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak tutukluğunu hatırlatan Demirtaş, mesajında "Süreci desteklemeye hazırım. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Kandil'le görüşme iddialarına ilişkin ise verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi: "Devlet ile PKK'nın barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır."

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCengiz Yurdakul:

Çok beklersin Selooo

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Haber YorumlarıÇoşkun Çavuşoğlu:

Tenekeee

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Haber YorumlarıMh Sn:

Doğru diyor huzur olacaksa ülkede herşey denemeli, huzursuzluktan nemalanan güruh istemez bu adımları!

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Acelen ne, 25 - 30 sene kadar düşünüp taşınsınlar bu konuyu o günün şartları ile tekrar konuşursunuz aranızda ..

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Haber YorumlarıEvvab:

oldu yyapraam başka. Bahçeli ne seni çıkaracak ne de apo yu o delikten rahat olun siz.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yav gerçekten Bahçeli'ye sormak lazım bu selonun suçu terörist başından daha mı fazla dedim ya akıl bilinç sizlere ömür:))))

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Haber YorumlarıOğuzhan Savaş:

Otur sen oturduğun yerde

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Haber YorumlarıVeysel Bırgun:

Ahmet vardı sokakta çok bilmiş muhabirlik yapan, ''seloyu sallandıracağız'' diyordu ne oldu :D

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Haber YorumlarıMuhammet İskender:

Buda kendini adamdan sanıyor teneke

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Haber YorumlarıEğri otur doğru konuş:

Maydanoz !

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